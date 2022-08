Opel ist Rallye-Junior-Europameister

Mit seinem vierten Saisonsieg hat der Franzose Laurent Pellier dem ADAC-Opel-Rally-Junior-Team bei der Barum Czech Rally Zlin den insgesamt fünften Titelgewinn in der Rallye-Junior-Europameisterschaft (JERC) beschert. Der 27-Jährige und seine Beifahrerin Marine Pelamourgues (24) waren im 212 PS starken Opel Corsa Rally4 in elf der 13 Wertungsprüfungen die Schnellsten. Am Ende betrug ihr Vorsprung auf den Italiener Andrea Mabellini im Renault Clio Rally4 über anderthalb Minuten. Der vor der tschechischen JERC-Runde einzige noch ernsthafte Titelrivale, der Spanier Oscar Palomo im Peugeot, lag im Ziel in Zlin sogar 2:23,3 Minuten zurück. Zuvor hatte Pellier bereits bei den Junior-EM-Läufen auf Gran Canaria sowie in Polen und Italien den Sieg eingefahren. (aum)