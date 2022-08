Deutz erhält ersten großen Serienauftrag für Power-Tree

Deutz hat den ersten großen Serienauftrag für seine Power-Tree- Schnellladestation. Das Spezialbaumaschinen-Unternehmen KTEG , das als Pilotkunde die ersten Anlagen eingesetzt hat, hat weitere 17 bestellt. Die Schnellladestationen versorgen die Elektro-Baufahrzeuge im Einsatz mit Energie. Eingebaut in einen Zehn-Fuß-Container lässt sich der Power-Tree flexibel an die Baustelle transportieren. Die mobile Pufferbatterie mit Schnellladesäule ermöglicht eine Ladeleistung von bis zu 150 Kilowatt und kann an eine App gekoppelt werden. (aum)