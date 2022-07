Mutige Designer finden oft die Menschen an ihrer Seite

Der neue Lexus RZ 450e wurde noch nicht final homologiert, auch die offiziellen liegen noch nicht vor. Doch so viel ist heute schon unübersehbar: Sein Wille, anders zu sein. Sein Design verlangt Aufmerksamkeit und sogar Distanz. Sein Designkonzepts „seamless E-motion“ will sich unbekümmert zum Elektroantrieb bekennen und so suchten die Designer nach einer Erscheinung wie von einem Gepard im vollen Sprint: eine abgesenkte Nase, ein hochgezogener Schwanz und tief in den Boden gegrabene Hinterbeine. Das soll die sanfte und gleichzeitig starke Beschleunigung eines Elektroantriebs zeigen, aber auch den Respekt vor dem Raubtier auslösen.

Progressives Design allein birgt auch Risiken, denn nicht alle SUV-Fahrer wollen ein unverwechselbares, spektakuläres Fahrzeug. Andere brauchen Zeit, um sich an neue Designrichtungen zu gewöhnen. Doch die Erfahrung lehrt: Dort, wo Designer sich etwas trauen, sind die Menschenhäufig auf deren Seite. Den Lexus RZ ordnen die eigenen Designer als „Next Chapter“-Design ein, als das Design, dass die Zukunft der Marke zeigen soll – eine Zukunft, bestimmt von Elektroantrieben.



Für den RZ wird das bedeuten: ein SUV typischer, großzügiger Innenraum durch langen Radstand und große Kopffreiheit angedeutet hinter einer flachen Front ohne Kühlergrill. Doch auch ohne Grill ist der RZ durch das aggressive „Spindel“-Designmotiv sofort als Lexus zu erkennen. Hier entsteht der Respekt vor dem Raubtier Gepard, unterstrichen durch die schwarze Einfärbungen auf beiden Seiten der Front, was die Form der Kotflügel betont. Durch die geteilte Front, die in einer Linie zur Fahrzeugkabine weitergeführt wird, entsteht Eindruck, der RZ würde die Luft zerschneiden.



Der Dachspoiler besteht aus zwei separaten Elementen an den äußeren Rändern der Karosserie, direkt hinter der C-Säule. Auch an dieser Stelle wagt der RZ es, anders zu sein. (aum)