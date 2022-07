250 Tankstellen mit grünem Wasserstoff bis 2026

Phillips 66 und H2 Energy Europe schließen ein 50:50-Joint Venture und bündeln damit die ihre Tankstellen- und Wasserstoffkompetenz und zum Aufbau eines europäischen Netzes von Wasserstofftankstellen und zur Schaffung eines Ökosystems für grünen Wasserstoff in Deutschland, Österreich und Dänemark. Das neue Unternehmen soll Wasserstoff zu einem führenden Energieträger für emissionsfreie Mobilität machen und dafür bis 2026 rund 250 Wasserstoff-Tankstellen bauen.

Olaf Borbor, CEO von JET H2 Energy, erklärte nach der Bekanntgabe des Joint-Ventures: „Wir werden die Interessen der Stakeholder entlang der Wasserstoff-Wertschöpfungskette aufeinander abstimmen und ein nachhaltiges Wasserstoff-Ökosystem schaffen.“ Phillips 66 verfüge mit seiner Marke JET über eine Tankstellenpräsenz in Europa. H2 Energy könne eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Schaffung eines erfolgreichen Ökosystems für grünen Wasserstoff in der Schweiz vorweisen, ergänzt Borbor. „Die Kompetenzen der Parteien ergänzen sich ideal, wenn es um die nächste Phase im Aufbau der Wasserstoffwirtschaft geht.“



Jet H2 Energy wird Tankstellenstandorte für schwere und leichte Nutzfahrzeuge sowie für Personenkraftwagen (FCEV) suchen, bauen, betreiben und mit grünem Wasserstoff versorgen. Für die Entwicklung des Tankstellennetzes wird das Unternehmen staatliche Förderungen benötigen.



Jet H2 Energy wird von seinen engen Beziehungen zu Hyundai Hydrogen Mobility, dem exklusiven europäischen Vertriebspartner des Hyundai Xcient Wasserstoff-Brennstoffzellen- LKW profitieren.



Das Führungsteam besteht aus Olaf Borbor (CEO), Markus Wolf (CFO) und Jonas Erdmann (Manager Commercial) vertreten. Der deutsche Hauptsitz befindet sich in Hamburg.



Phillips 66 Limited ist eine im Vereinigten Königreich ansässige hundertprozentige Tochtergesellschaft von Phillips 66, einem diversifizierten Energieerzeugungs- und Logistikunternehmen. Phillips 66 verfügt über mehr als 1000 Tankstellen der Marke JET in Europa und einem wachsenden Netzwerk aus Wasserstofftankstellen in der Schweiz dank seiner Beteiligung am Joint Venture Coop Mineraloel AG.



H2 Energy Europe SA mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein Joint Venture zwischen dem Rohstoffhandelsunternehmen Trafigura Pte Ltd. und der H2 Energy Holding AG, einem führenden Anbieter von Wasserstoff in Europa mit Investitionen in die Produktion, den Vertrieb und die Nutzung von grünem Wasserstoff. (aum)

.