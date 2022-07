Rennsport-Begeisterung sichtbar und hörbar

Der erste BMW M3 Touring xDrive kann der charismatische Individualist unter den High-Performance-Sportwagen der BMW M GmbH werden. Mehr Eigenständigkeit gewinnt er mit BMW M Performance Parts, die bereits unmittelbar zu seiner Markteinführung ab November 2022 zur Verfügung stehen werden. Sie bieten die passenden Möglichkeiten, um das markante Design dynamischer zu gestalten und so die Fahrleistungen zu unterstreichen.

Hochwertige M Performance-Exterieurkomponenten, die speziell für den BMW M3 Touring entwickelt wurden, rücken die Motorsport-Gene optisch in den Mittelpunkt. Alle Carbon-Komponenten bestehen aus kohlenstofffaser-verstärktem Kunststoff (CFK), der mit Klarlack versiegelt ist. Der Frontaufsatz Carbon und die Flics Carbon sorgen für einen Look, der von den DTM-Rennfahrzeugen inspiriert ist. Für die angemessene Seitenansicht sorgen die Air Breather Carbon und die Außenspiegelkappen. Die Heck-Winglets Carbon, der Heckdiffusor Carbon und der Dachkantenspoiler setzen das markante Fahrzeugheck in Szene. Die Abgasanlage Titan unterstreicht den extrovertiert sportlichen Auftritt mit vier zentrierten Endrohren und kompromissloser Motorsport-Akustik.



Die Fahrdynamik des M3 Touring lässt sich durch das höhenverstellbare Sportfahrwerk steigern. Durch eine Tieferlegung des Gewindefahrwerks und den daraus resultierenden niedrigeren Schwerpunkt sowie durch die verminderten Wankbewegungen werden höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich. Die Sportbremsbeläge vorne und hinten packen auch abseits der Rennstrecke kraftvoll zu.



Carbon- und Alcantara-Elemente transportieren die Motorsport-DNA in den Innenraum. Die Interieurblenden aus offenporigem, matt versiegeltem Carbon werden mit zwei großen Kniepads mit Alcantara-Oberfläche kombiniert, die bei besonders dynamischer Kurvenfahrt Abstützung bieten. Die Sitzrückenschalen verhelfen den Plätzen von Fahrer und Co-Pilot zu einem hochwertigen Rennsport-Flair. Komplettiert wird die exklusive Rennsport-Atmosphäre im Cockpit mit der Mittelarmlehne, die mit Ziernähten in BMW M-Farben und einem M Performance-Schriftzug auffällige Akzente setzt. (aum)