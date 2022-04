Hyundai räumt groß ab bei 2022 World Car of the Year

Angesichts der vielen Auszeichnungen mag es wenig überraschen, dass der Hyundai Ioniq 5 heute auch von der Jury von 102 Automobiljournalisten aus 33 Ländern die höchste Auszeichnung des Jahres zuerkannt wird. Das kompakte Elektroauto wird Weltauto des Jahres 2022 und räumt zusätzlich noch zwei weitere Awards ab – den für das Elektroauto der Welt 2022 und den für das beste Autodesign des Jahres.

Weitere Sieger waren der Audi E-Tron GT als World Performance Car oft he Year, der Mercedes-Benz EQS als World Luxury Car oft he Year und der Toyota Yaris Cross als Wolrd Urban Car of the Year. Nach zwei Jahren Coronapause wurden die Preise dieses Jahr wieder im Rahmen der New York International Auto Show (NYAS) vergaben. (aum)