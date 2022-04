6960 Zellen treiben den Rimac Nevera zu Höchstleistungen

Der Rimac Nevera hat seinen Wintertest auf dem Testcenter Sottozero von Pirelli am Nordpolarkreis in Schweden hinter sich. Der batterieelektrische Sportler mit 1968 PS hat seine Homologation in den USA und Europa hinter sich und soll in ersten Exemplaren noch dieses Jahr ausgeliefert werden. Die Produktion wird insgesamt auf 150 Exemplare beschränkt.

Seine Energie bezieht der Nevera aus einer 120 kWh-Batterie, die aus 6960 Batteriezellen besteht. Zusammen mit den 1968 PS sorgt das Drehmoment von 2360 Newtonmetern für eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 1,8 Sekunden und für eine Höchstgeschwindigkeit von 412 km/h. (aum)