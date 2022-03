MG hat einen neuen Europa-Chef

Xinyu Liu ist neuer CEO von MG Motor Europe. Er tritt die Nachfolge von Matt Lei an, der das Unternehmen verlassen hat, um sich in seiner Heimat China neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Xinyu Liu ist seit 20 Jahren im MG-Mutterkonzern SAIC tätig und war zuletzt für das Geschäft in Frankreich zuständig, dem erfolgreichsten Markt auf dem europäischen Festland. Als Vizepräsident war er bei MG Motor Europe auch für den Verkauf und die Beschaffung verantwortlich. Vor seinem Einsatz in Europa war er in China war als Executive Director der Skoda-Sparte des Joint Ventures SAIC Volkswagen tätig. In dieser Funktion war Xinyu Liu für Vertrieb, Marke und Marketing, Vertriebsnetzentwicklung und Kundendienst verantwortlich und leitete ein Team von 420 Mitarbeitern. Zuvor hatte er verschiedene Managementpositionen in der Lieferkette und im Einkauf des Joint Ventures inne. (aum)