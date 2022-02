Porsche schiebt den Macan T dazwischen

Bislang war der Buchstabe als Kürzel nur dem 911 und dem 718 vorbehalten, nun wird es auch einen Macan T (Touring) bei Porsche geben. Mit seinem 265 PS (195 kW) starken 2,0-Liter-Turbomotor und sportbetonter Serienausstattung reiht sich das neue Modell zwischen dem Macan und dem Macan S ein. Der kleinere Motor, der ein Drehmoment von 400 Newtonmetern entwickelt, macht das Auto an der Vorderachse fast 60 Kilogramm leichter.

Die Kraft wird via Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe an alle vier Räder übertragen. Mit dem serienmäßigen Sport-Chrono-Paket samt Mode-Schalter und „Sport Response“-Button am Lenkrad beschleunigt der Macan T in 6,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 232 km/h.



Der Macan T wird serienmäßig mit dem Porsche Active Suspension Management und 15 Zentimeter tiefergelegter Karosserie ausgeliefert. Das Porsche Traction Management (PTM) wurde ebenfalls angepasst und besonders hecklastig ausgelegt. Optional ist eine adaptive Luftfederung und weiteren zehn Millimetern Tieferlegung verfügbar – ein Novum für Macan-Modelle mit Vierzylinder. Das ebenfalls optional erhältliche Torque Vectoring Plus wurde ebenfalls auf den Charakter des T adaptiert.



Optisch hebt sich die neue Version durch in Achatgraumetallic lackierte Elemente an Front, Flanke und Fahrzeugheck ab. Jeweils in glänzendem Schwarz lackierte Sportendrohre und Seitenscheibenleisten sind ebenfalls Serie. Ab Werk rollt der Macan T auf 20 Zoll großen Rädern in dunklem Titan.



Der Macan T tritt auch im Innenraum eigenständig auf. Dazu gehören unter anderem beheizbare Sportsitze mit elektrischer Acht-Wege-Verstellung und exklusive Bezüge sowie silberne Ziernähte. Auf den vorderen Kopfstützen befindet sich ein geprägtes Porsche-Wappen. Zur Serienaussatttung gehören auch das beheizbare Multifunktions-GT-Sportlenkrad sowie die Sport-Chrono-Stoppuhr im oberen Teil des Armaturenbretts.



Der Porsche Macan T ist zu Preisen ab 69.462 erhältlich. Die Markteinführung erfolgt im April. (aum)