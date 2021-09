Ford Liive minimiert Ausfallzeiten

In Großbritannien und in Spanien gibt es das Angebot bereits, nun kommt „Ford Liive“ mit einem Servicecenter in Köln im Laufe des vierten Quartals auch nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Mit dem Telematikdienst behalten die Ford-Liive-Spezialisten auf Wunsch die Transporter einer Flotte im Auge, die mit dem Pass-Connect-Modem ausgestattet sind. So lassen sich frühzeitig bevorstehende Wartungs- oder Reparaturarbeiten erkennen und Ausfälle oder längere Standzeiten minimieren.

Interne Untersuchungen von Ford in den Liive-Centern Dunton und Valencia haben für den Zeitraum April bis August ein Äquivalent von über 15.000 Tagen an zusätzlicher Fahrzeugauslastung ermöglicht. Der Anteil der hierdurch beschleunigten Reparaturen hat sich in diesem Zeitraum fast verfünffacht. (aum)