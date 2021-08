Lexus LC Cabriolet: Reisen im Retro-Look

Als Hommage an die Ursprünge des Gran Turismo hat Lexus in einer Reihe von Reisepostern sein LC Cabriolet von verschiedenen europäische Künstler auf individuelle Art in Szene setzen lassen. Jedes Werk zeigt den offenen Viersitzer, inspiriert von historischen Motiven und in unterschiedlichen Stilen, an einem beliebten Reiseziel. Darunter die Jet-Set-Klassiker Monaco und Côte d'Azur, aber auch überraschende Orte wie Batumi, die zweitgrößte georgische Stadt am Schwarzen Meer, den Peak District in Großbritannien oder Hamburg mit der Elbphilharmonie.

In einer Online-Abstimmung sucht Lexus nun das beliebteste der insgesamt sieben Motive. Bis zum 5. September kann sich dazu jeder über die Social-Media-Kanäle von Lexus oder direkt (https://forms.office.com/r/0yMSL0ig8N) an der Wahl beteiligen. Als Belohnung winkt einer von zehn gerahmten Abzügen des Siegerposters sowie eine Auswahl an Lexus-Sachpreisen. (aum)