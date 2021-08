Range Rover Velar bietet noch mehr Möglichkeiten

Mit noch mehr Auswahlmöglichkeiten schickt Land Rover den Range Rover Velar in das Modelljahr 2022, darunter das Sondermodell „Auric Edition“. Es wird in begrenzter Stückzahl produziert und leitet seinen Namen vom lateinischen Wort für Gold (Aurum) ab. Besonderheit sind Karosserieelemente in Auric Atlas. Ohne Aufpreis erhältlich sind drei exklusive Sonderfarben. Beim Lack können Kunden auch auf das Bespoke-Premium-Programm des Herstellers zurückgreifen. Zur Auswahl stehen dort 14 neue Farben sowie der Service „Match to Sample“, der eine individuelle Lackierung auf Basis eines Farbmusters ermöglicht.

Optional gibt es 22-Zoll-Felgen und eine Kontrastlackierung für das Dach. Das Interieur des Sondermodells lässt sich individuell konfigurieren. Der Range Rover Velar Auric Edition ist ab 70.085 Euro erhältlich und mit allen für die Baureihe verfügbaren Motorisierungen kombinierbar.



Für die gesamte Velar-Baureihe gibt es zudem zum neuen Modelljahr neue oder weiterentwickelte Komfortmerkmale. Dazu gehört erstmals in einem Modell der Marke das „Cabin Air Purification Plus“. Das System erweitert die Möglichkeiten der im vergangenen Modelljahr eingeführten Ionisierung der Innenraumluft mit einem PM 2.5-Filter. Er verbessert die Luft im Innenraum durch einen CO2-Sensor sowie die Möglichkeit, die Luft vor Fahrtantritt zu reinigen. Dazu kommen erweiterte Assistenzsysteme und Over-the-Air-Updates. (aum)