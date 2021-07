Abarth 695 Esseesse lässt Sammlerherzen höher schlagen

Abarth bringt in seiner „Collectors Edition“ den 695 Esseesse auf den Markt. Er ist eine Reminiszenz an das gleichnamige Modell von 1964 und wird in Auflage von 1390 Exemplaren produziert – je 695 Stück im Farbton Scorpione Schwarz und in Campovolo Grau. Der bekannte 1,4-Liter-Motor mit 180 PS (132 kW) steckt unter einer neuen und doppelt gewölbten Haube aus Aluminium. Auffällig ist der markante variable Heckspoiler, der in 13 Stufen von 0 bis 60 Grad justiert werden kann.

Bei voller Neigung (60 Grad) und einer Geschwindigkeit von 200 km/h sorgt er für eine Erhöhung der aerodynamischen Belastung von bis zu 42 Kilogramm sowie in Null-Grad-Stellung für eine Topspeed des 695 Esseesse von 225 km/h. Für den Standardsprint von 0 auf 100 km/h benötigt der kleine Sportwagen 6,7 Sekunden.



Zahlreiche exklusive Embleme, weiße und rote äußere Akzente sowie die beiden Akrapovic-Auspuffendrohre in Titan unterstreichen den besonderen Charakter des Esseesse. Die Sitze tragen den Schriftzug „One of 695“ auf der Kopfstütze. Der jeweilige Karosseriefarbton wird von den Nähten aufgegriffen, während die Sitzschalen weiß und die Sicherheitsgurte rot sind. In der Alcantara-Armaturenbretteinlage findet sich rechts der Schriftzug „695 esseesse“, dazu kommen Carbonelemente wie Schaltknauf, Pedale und Lenkradeinsätze.



Der Abarth 695 Esseesse kostet 33.990 Euro. (ampnet/jri)