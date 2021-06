Ford belohnt studentische Projekte mit 15.000 Euro

Ford hat auch in diesem Jahr wieder im Rahmen seiner „College Community Challenge“ insgesamt 15.000 Euro an drei Studententeams ausgeschüttet, die Projekte zum „Aufbau einer nachhaltigen Gesellschaft“ angeregt haben. Das Geld dient der Weiterentwicklung der drei Initiativen.

„Bee4people“ nennt sich ein Projekt am Karlsruher Institut für Technologie. Es zielt auf die Wiedereingliederung ehemaliger Suchtkranker durch die Pflege von Bienenvölker. Außerdem stellen die Teilnehmer auch Produkte aus Bienenwachs her und verkaufen sie. Mit dem Fördergeld wird ein umwelt- und bienenfreundlicher Garten angelegt, der eine weitere Expansion ermöglicht.



Das Upcycling-Projekt „Der Grüne Faden“ an der Universität Tübingen führt Flüchtlinge und Einheimische zusammen, die gemeinsamen Nähen. Die Gewinne aus dem Verkauf der verschiedenen Stoffprodukte werden den Teilnehmern als Gutscheine zur Verfügung gestellt, mit denen sie Sprachkurse, Nachhilfeunterricht oder kulturelle Veranstaltungen bezahlen können.



Die „Gö2Go“-App der Universität unterstützt den Einzelhandel vor Ort. Die Anwendung fungiert als Online-Marketing-Plattform, die den Standort kleiner und individueller Einzelhändler anzeigt. Sie gibt ihnen die Möglichkeit, Gutscheine anzubieten und Veranstaltungen zu bewerben, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen und dementsprechend ihren Umsatz zu steigern. (ampnet/jri)