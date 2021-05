Carglass zieht bei ATU ein

ATU und Carglass arbeiten künftig zusammen. Im Rahmen der Kooperation wird der bekannte Scheibenreparaturdienst in 30 Filialen der Werkstattkette Arbeitsplätze mieten. In allen weiteren ATU-Werkstätten werden Kunden mit Autoglasschäden an das nächstgelegene Carglass-Servicecenter vermittelt. Umgekehrt empfiehlt der Scheibenspezialist seinen Kunden die Dienstleistungen des Partners. ATU hatte Ende vergangenen Jahres sein Autoglasgeschäft an Carglass verkauft hat. (ampnet/jri)