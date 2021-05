Der VW Tiguan Allspace zieht nach

Nachdem im vergangenen Herbst der VW Tiguan sein Update erhalten hat, ist jetzt die Langversion an der Reihe: Der Tiguan Allspace wächst mit der überarbeiteten Front designbedingt um etwas über zwei Zentimeter. Erstmals kann der Tiguan Allspace mit adaptivem IQ-Light-LED-Matrix-Scheinwerfern bestellt werden. Als weiteres neues Lichtfeature kommt die „wischende“ Blinkfunktion der LED-Blinker hinzu. Links und rechts vom neu gestalteten VW-Logo setzt eine beleuchtete Leiste im Kühlerschutzgitter einen optischen Akzent.

Neu konzipiert und optimiert hat Volkswagen die Ausstattungsmatrix des Tiguan Allspace. Künftig gibt es in Deutschland drei Versionen. Basismodell ist der Tiguan Allspace „Life“. Die Variante „Elegance“ bringt zahlreiche Chromelemente innen und außen sowie 19-Zoll-Leichtmetallräder mit, der „R-Line“ richtet sich an sportliche Fahrer und bietet ein Multifunktions-Sportlenkrad in Leder mit Touch-Bedienung und „R-Line“-Logo, Dekoreinlagen in „Carbon Grey“ sowie das digitale Cockpit Pro und Vordersitze mit Massagefunktion.



Die Steuerung sämtlicher Klima-, Heiz- und Lüftungsfunktionen der serienmäßigen Drei-Zonen-Klimaautomatik erfolgt über ein neues digitalisiertes Modul in der Mittelkonsole. Touchflächen und Slider übernehmen die Funktion von Drehreglern und Tasten. Informationen erhält der Fahrer auf Wunsch über das vollfarbige Head-up-Display.

Teilautomatisiertes Fahren ermöglicht der „Travel Assist“, der jetzt auch im Tiguan Allspace zum Einsatz kommt. Je nach Getriebeart kann das System im Geschwindigkeitsbereich von 0 km/h (mit DSG) respektive 30 km/h (manuelles Getriebe) bis zu maximal 210 km/h das Lenken, Bremsen und Beschleunigen übernehmen.



Für Konnektivität sorgen Infotainmentsysteme mit e-SIM, die online mit verschiedensten Services und Dienstleistungen vernetzt sind. In Zusammenarbeit mit Harman Kardon wurde außerdem ein Premium-Soundsystem mit 480 Watt entwickelt.



Der Vorverkauf des überarbeiteten Tiguan Allspace startet in wenigen Wochen. Preise nannte Volkswagen noch nicht. (ampnet/jri)