Matthias Jurytko führt Cellcentric

Dr. Matthias Jurytko (59), derzeit Leiter Standort und Produktion des Mercedes-Benz-Werks in Wörth, wechselt zum 1. Juni 2021 zu Cellcentric, dem Joint Venture von Daimler Truck und Volvo Trucks für Lkw-Brennstoffzellen. Er übernimmt dort die Funktion als Geschäftsführer und CEO.

Matthias Jurytko leitet seit April 2019 den Standort Wörth, das größte Lkw-Montagewerk von Mercedes-Benz. Von 2011 bis 2019 war er verantwortlich für das Werk Gaggenau. Zuvor war er am badischen Standort für die Produktbereiche Wandler, Zerspanungs- und Umformtechnik, Betriebsmittel- und Werkzeugbau sowie internationale Logistik zuständig. Seine Karriere begann er 1990 in der damaligen Mercedes-Benz AG. Nach verschiedenen Stationen in Stuttgart, Kassel, Südafrika und Rastatt übernahm Jurytko ab 2001 den Bereich Controlling und Rechnungswesen Mercedes-Benz-Motoren in Mannheim, bevor er ab 2006 das Controlling für den gesamten Bereich Powertrain Daimler Trucks verantwortete.



Über den zukünftigen Standortleiter in Wörth wird in den kommenden Wochen entschieden. (ampnet/jri)