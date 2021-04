Der erste Skoda Enyaq iV geht an eine norwegische Familie

Norwegen ist europäischer Leitmarkt für Elektromobilität, und so ist es kein Zufall, dass der erste Skoda Enyaq iV weltweit an einen dortigen Kunden ausgeliefert wurde. Die Familie Espelund Talsæte nahm das Fahrzeug bei einem Händler in Moss entgegen. Silje Talsæte und ihr Partner Øyvind Espelund hatten bereits länger mit dem Gedanken gespielt, auf ein vollelektrisches Auto umzusteigen.

Das Paar hat sich aufgrund der Reichweite, des Raumangebots und des Preises bewusst für den Enyaq iV entschieden. Zum Zeitpunkt der Bestellung hatte sich die junge vierköpfige Familie das Modell nur virtuell angeschaut und zeigte sich bei der Fahrzeugübergabe von dem tatsächlichen Raumangebot beeindruckt. (ampnet/jri)