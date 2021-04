Clubgedanke übertragen aufs Geschäft

Mit Lynk & Co for Business können Arbeitgeber von einem neuen Konzept für ihre Fahrzeugflotte profitieren: Beim Lynk & Co 001 sind alle Fahrzeuge vollständig und gleich ausgestattet. Sie können unter den Beschäftigten also problemlos getauscht werden. Dadurch wird nur eine kleinere Flotte benötigt.

Unternehmen können sich für eine monatliche Mitgliedschaft anmelden, die Autos kaufen oder eine dauerhafte Mitgliedschaft anmelden. In diesem Fall arbeitet die Marke mit dem Leasingunternehmen ALD zusammen. Lynk & Co ist Teil des chinesischen Geely-Konzerns, zu dem unter anderem auch die schwedische Marke Volvo gehört, mit der sich dem Lynk & Co 001 die Plattform teilt. (ampnet/Sm)