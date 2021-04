Auto Shanghai 2021: Toyota präsentiert seinen ersten Stromer

Toyota hat mit dem bZ4X Concept auf der Auto Shanghai (bis 28. April 2021) sein erstes eigenständiges batterieelektrische Fahrzeug vorgestellt. Dabei stehen die ersten beiden Buchstaben des allradgetriebenen Mittelklasse-SUV für „beyond Zero“ und den lokal emissionsfreien Antrieb. Die Studie wurde gemeinsam mit Subaru entwickelt und soll voraussichtlich Mitte 2022 in Serie gehen.

Toyotas erster Stromer baut auf der speziell für batterieelektrische Fahrzeuge entwickelten modularen Plattform e-TNGA auf. Über die exakten Merkmale des komplett elektrischen Antriebsstrangs hüllen sich die Japaner jedoch noch in Schweigen. Nur soviel: Elektromotoren an Vorder- und Hinterachse sollen im Verbund mit einem leistungsfähigen Hochvoltakku für eine „wettbewerbsfähige Reichweite“ sorgen. Vergrößern soll sie außerdem ein integriertes Solarladesystem „durch Aufladen mittels Sonnenkraft“.



Das bZ4X Concept ist das erste Modell aus Toyotas neuem Elektro-Portfolio. Bis 2025 will der japanische Automobilkonzern weltweit insgesamt 15 batterieelektrische Fahrzeuge einführen, darunter sieben „bZ“-Modelle. (ampnet/fw)