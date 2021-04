Auto Shanghai 2021: Der ID Nummer drei heißt 6

Volkswagen hat am Vorabend der Auto Shanghai in China (19.–28.4.2021) das nächste Mitglied seiner elektrischen ID-Familie vorgestellt. Der ID 6 ist ein 4,88 Meter langes SUV. Er ist damit 30 Zentimeter länger als der ID 4 und bietet damit Platz für eine dritte Sitzreihe. Das Fahrzeug im Touareg-Format hat eine Reichweite von bis zu 588 Kilometern im chinesischen Messzyklus und hat in der Allradversion eine Leistung von 225 kW (305 PS). Damit sprintet das Elektro-SUV in 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 160 km/h heruntergeregelt. Mit einer kleineren 58-kWh-Batterie kommt der ID 6 bis zu 436 Kilometer weit.

Das Bedienkonzept verzichtet kommt ohne physische Tasten und Schalter und stützt sich auf ein zwölf Zoll großes Touch-Display sowie natürliche Sprachbedienung („Hallo ID.“). Ein schmales Lichtband unter der Windschutzscheibe unterstützt den Fahrer auf intuitive Weise. Optional gibt es ein Head-up-Display mit Augmented Reality.



Der ID 6 wird in den beiden chinesischen Werken Anting und Foshang gebaut und ist zunächst ausschließlich für den dortigen Markt vorgesehen. Er wird als X und als offroadorientierterer Crozz angeboten werden. (ampnet/jri)