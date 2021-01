Moto Guzzi feiert mit der Centenario den 100sten

Moto Guzzi wird 100 Jahre alt. Aus diesem Anlass werden von der V7, V9 und V85 TT limitierte Sondermodelle mit der Zusatzbezeichnung „Centenario“ (100-Jahr-Feier). Besonderes Merkmal ist die gleichnamige Lackierung, die sich an den alten Rennmaschinen der Marke orientiert, insbesondere an der Otto Cilindri von 1955 mit ihren acht Zylindern.

So tragen die ab nächsten Monat lieferbaren Jubiläumsmodelle die metallisch anmutenden Farben Grün und Silber sowie mattes Finish und einen braunen, naturfarbenen Sitzbankbezug. Dazu ziert der Adler als Markenemblem in Goldoptik den Tank, und ein Aufkleber auf dem vorderen Kotflügel weist auf die 100 Jahre hin. Für die V7 Stone Centenario werden 9300,00 Euro aufgerufen, für die V9 Bobber Centenario 10.950 Euro und 12.490 Euro für die V85 TT Centenario.



Gefeiert wird der 100. Geburtstag außerdem beim traditionellen Welttreffen „Giornate Mondiali Moto Guzzi“ in Mandello del Lario, das für den 9. bis 12. September geplant ist. (ampnet/jri)