Honda MSX 125 mit neuem Konzept

Die Honda MSX 125, die Monkey der Neuzeit, wartet im kommenden Jahr mit einem neuen Konzept auf. Die Tankblenden und Seitenverkleidungen des neu designten Mini-Bikes sind jeweils mit sechs gut zugänglichen Schrauben befestigt und lassen sich so ganz einfach im Sinne der Individualiserung austauschen. Für den Wechsel auf Euro-5-Motor gibt es zudem einen neuen Zwei-Ventil-Motor, der nach wie vor 9,8 PS (7,3 kW) und 11 Newtonmeter liefert, beide Spitzenwerte liegen nun aber 250 Umdrehungen in der Minute später an.

Honda spendierte der MSX zudem einen fünften Gang sowie ein neues LC-Display, das nun auch einen Drehzahlmesser und eine Ganganzeige bietet. Last but not least erhält die MSX 125 die Modellzusatzbezeichnung Grom (so heißt sie in Japan und den USA schon immer). (ampnet/jri)