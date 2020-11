Die Yamaha MT-09 SP fährt pünktlich zum Saisonstart vor

Yamaha gibt der MT-09 zum nächsten Modelljahr mehr Hubraum und damit ein paar PS mehr mit auf den Weg. Die Bohrung wurde um drei Millimeter vergrößert, so dass das Volumen des Dreizylinders um 42 Kubikzentimeter auf 889 ccm wächst. Damit geht eine Leistungssteigerung um 4 PS (3 kW) auf 119 PS (88 kW) einher. Das maximale Drehmoment steigt von 88 Newtonmetern auf 93 Nm und liegt zudem 1500 Umdrehungen in der Minute früher an. Eine neue und leichtere Auspuffanlage trägt ebenfalls zur besseren Leistungsentfaltung bei.

Die Yamaha MT-09 bekommt zum nächsten Jahr 42 Kubikzentimeter mehr Hubraum und vier PS mehr. Von den 889 ccm und 119 PS (88 kW) wird natürlich auch die MT-09 SP profitieren, die Yamaha heute vorgestellt hat. Sie bekommt unter anderem wieder eine spezielle Lackierung in Blau-Schwarz und Premiumfahrwerk. Gegenüber der Standardversion bringt die SP außerdem einen Tempomaten mit, der ab dem vierten Gang aktiviert werden kann. Die Geschwindigkeit kann in Zweier-Schritten oder durch dauerhaftes Drücken kontinuierlich erhöht werden.



Die Telegabel mit DLC-Beschichtung ist in Zug- und Druckstufe einstellbar. Sie bietet außerdem die Möglichkeit, die Dämpfung für den High- und Lowspeedbereich separat einzustellen. Der Öhlins-Stoßdämpfer hinten ist ebenfalls voll einstellbar, wobei die Vorspannung per außenliegendem Rädchen verändert werden kann. Durch Änderungen an Sitz und Tank ergibt sich eine neue Ergonomie. Weitere spezielle Merkmale der SP sind der besondere Sitz mit doppelten Kontrastnähten und die Schwinge mit einer speziell gebürsteten und eloxierten Oberfläche. Ergänzend dazu gibt es ein schwarzes Kettenrad, einen schwarz eloxierten Lenker, schwarze Hebel und dunkle Bremsflüssigkeitsbehälter.



Für die MT-09 SP ruft Yamaha 11.599 Euro auf. In den Handel kommt sie – pünktlich zum Start der neuen Motorradsaison – im März. (ampnet/jri)