Renault Trafic Combi und Space-Class werden aufgefrischt

Mit geschärfter Frontpartie, einem neu gestalteten Instrumententräger, dem On-Board-Infotainmentsystem Easy-Link sowie weiteren Fahrerassistenzsystemen kommt der überarbeitete Renault Trafic als Combi und Shuttleversion Space-Class auf den Markt. Die Pkw-Varianten des Trafic sind ab sofort außerdem mit den Dieselmotoren Blue dCi 110 und Blue dCi 150 verfügbar. Der überarbeitete Trafic Combi kommt im Frühjahr 2021.

Außen ist die Modellpflege an einer flacher geneigten Haube, einem steileren Kühlergrill und neu gestalteten Stoßfängern sowie Voll-LED-Scheinwerfern und einer Chromleiste erkennbar. Die Außenspiegel sind jetzt anklappbar. Die Personentransporter sind in sieben Farben, darunter erstmals Karminrot erhältlich. Zur Wahl stehen neue 17-Zoll-Leichtmetallräder, die beim Space-Class auch mit Diamanteffekt erhältlich sind.



Für den Innenraum steht eine größere Auswahl an Farben und Materialien zur Verfügung. Außerdem kamen neue Staufächer und Ablagen hinzu. Neu ist neben der Armaturentafel auch ein Handschuhfach mit sechs Litern Inhalt, das sich auf Knopfdruck wie eine Schublade öffnet. Das Easy-Link-System mit Acht-Zoll-Touchscreen erlaubt die Smartphone-Integration über Apple Carplay und Android Auto. Zusätzlich ist eine Ablage zum induktiven Laden des Smartphones verfügbar.



Im Rahmen der Modellpflege stattet Renault den neuen Trafic Combi darüber hinaus erstmals mit Fahrerassistenzsystemen der jüngsten Generation aus. Hierzu zählen ein adaptiver Geschwindigkeitsregler, ein Spurhalte-Warner und ein Notbremsassistent. Neu für Trafic Space-Class und Combi ist ebenfalls ein Toter-Winkel-Warner. Ein Novum für die Baureihen im Bereich der passiven Sicherheit ist der Beifahrer-Doppelairbag.



Für den aktualisierten Trafic Combi stehen drei Turbodiesel zur Wahl, welche die Kriterien der neuen Abgasnorm Euro 6d-Full erfüllen. Basisaggregat ist der neue Blue dCi 110 mit Schaltgetriebe. Der Blue dCi 150 ersetzt den bisherigen Energy dCi 145 und ist sowohl mit manueller Schaltung als auch mit einem Sechs-Gang-Doppelkupplungsgetriebe verfügbar. Als Topmotorisierung im Programm bleibt der Blue dCi 170 EDC. Alle drei Motoren verfügen über eine Start-Stopp-Automatik. (ampnet/deg)