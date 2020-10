D statt I: VW Golf mit 200 PS starkem Diesel bestellbar

Die Buchstabenkombination GTD ist nicht ganz so ikonisch wie GTI, aber vor allem Langstreckenfahrer greifen lieber zum Diesel. Volkswagen startet heute den Vorverkauf des neuen Golf GTD. Sein 2,0-Liter-Motor liefert 200 PS (147 kW) und üppige 400 Newtonmeter Drehmoment. In Verbindung mit dem serienmäßigen Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe sprinter der stärkste Diesel-Golf in 7,1 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mit einem Normverbrauch von 4,4 Litern je 100 Kilometer ist der sportliche Selbstzünder in der Effizienzklasse A unterwegs.

Ein 15 Millimeter tiefer gelegtes Fahrwerk, ein Dachkantenspoiler und das Doppelendrohr sowie weitere spezifische Exterieurmerkmale kennzeichnen den GTD. Das Interieur moit Carbon-Leisten lehnt sich wie gewohnt am GTI an. Hinter dem Sportlenkrad befindet sich das serienmäßige digitale Cockpit mit Zehn-Zoll-Infotainmentbildschirm. Gestartet wird der Wagen über die rot pulsierende Start-Stopp-Taste.



Die Preise für den VW Golf GTD starten bei 38.114 Euro. (ampnet/jri)