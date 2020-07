Gesucht: Die besten Kreativ- Talente der Welt

Auch wenn der Sieger des diesjährigen Wettbewerbs ausnahmsweise erst am 1. September bekanntgegeben wird, sind ab sofort Bewerbungen für die nächste, die mittlerweile neunte Ausgabe möglich. Im Rahmen des Lexus Design Awards 2021 sucht die japanische Marke die besten Design- und Kreativ-Talente aus aller Welt. Die Entwürfe müssen dabei die drei Kernprinzipien der Marke Lexus vereinen: Anticipate (Antizipieren), Innovate (Erfinden) und Captivate (Faszinieren).

Die Jury, die über den Sieger 2021 entscheidet, wird im Herbst bekanntgegeben. Fest steht bereits, dass sie erneut aus angesehenen Designern, Akademikern und Kommentatoren bestehen wird. Zu den bisherigen Jurys gehörten auch Paola Antonelli, Kuratorin und Direktorin am New Yorker Museum of Modern Art (MoMA), der Designkritiker und Kurator Aric Chen und der international anerkannte Architekt Sir David Adjaye.



Aus allen Bewerbungen werden sechs Finalisten ausgewählt. Sie bekommen die Chance, ihre Ideen als Prototyp zu verwirklichen. Unterstützt werden sie dabei von Mentoren, die weltweit anerkannte Experten des internationalen Designs sind. Wer Interesse hat, kann sich noch bis zum 11. Oktober 2020 bewerben. Der Lexus Design Award steht erwachsenen Designtalenten, Studenten und Enthusiasten weltweit offen. In den vergangenen Jahren haben die Einreichungen ein breites Spektrum von Konzepten und Designbereichen abgedeckt, darunter Industriedesign, Architektur, Technologie und Ingenieurwesen, Mode und Innenarchitektur. Weitere Informationen unter www.lexusdesignaward.com. (ampnet/Sm)