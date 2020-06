McLaren 720S Coupé erinnert an Le Mans

McLaren feiert den Sieg beim ersten Einsatz bei den 24 Stunden von Le Mans mit einem Sondermodell des 720S Coupé. Von den insgesamt 50 weltweit erhältlichen Le Mans-Versionen werden nur 16 in Europa erhältlich sein. Jedes Fahrzeug der Le Mans-Edition trägt eine Widmungsplakette mit dem Logo "McLaren 25 Anniversary Le Mans". Die VIN jedes Autos beginnt mit 298, in Anerkennung der Anzahl der Runden, die der siegreiche F1 GTR gefahren ist - eine mehr als sein nächster Rivale.

Der von JJ Lehto, Yannick Dalmas und Masanori Sekiya gefahrene McLaren F1 GTR #59 übernahm am 18. Juni 1995 die Zielflagge. Drei weitere McLaren F1 GTRs kamen unter die ersten fünf, wobei der Sieg in Le Mans McLaren als Sieger des französischen 24-Stunden-Klassikers, der Formel-1-Weltmeisterschaft und des Indianapolis 500 einen weiteren Platz in der Motorsportgeschichte sicherte.



Die voll funktionsfähige Dachhutze kanalisiert die Luft zur zusätzlichen Kühlung des Antriebsstrangs und trägt zur Wärmeabfuhr bei. Die vorderen Kotflügel mit Kohlefaserlamellen reduzieren den aerodynamischen Auftrieb, der durch die Rotation der Vorderräder entsteht, und verringern gleichzeitig das Fahrzeuggewicht.



Der doppelt turbogeladene 4,0-Liter-V8-Motor beschleunigt den Wagen von null auf 100 km/h in 2,9 Sekunden, von null auf 200 km/h in 7,8 Sekunden und weiter bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 341 km/h. Die zentrale Struktur des Monocage II aus Kohlefaser und das proaktive Fahrwerksregelsystem Proactive Chassis Control II tragen dazu bei, dass der 720S das leichteste Auto seiner Klasse ist.



Wie bei jedem McLaren 720S wird eine umfangreiche Palette optionaler Spezifikationen angeboten, wobei für die Wünsche der Besitzer auch MSO Defined und MSO Bespoke Ausführungen erhältlich sind. Eine Reihe von glänzend lackierten optischen Kohlefaserkomponenten, einschließlich Diffusor, Türaußenteile, hintere Aero-Brücke, Dachhutze, Heckteil und Servicedeckel können spezifiziert werden. Zusätzlich sind drei Komponentenpakete erhältlich, die die Lufteinlässe der Motorhaube, die Außenspiegel, die Lufteinlässe des hinteren Kotflügels, den Frontsplitter und den unteren hinteren Stoßfänger sowie die Lufteinlässe im Dach und in der Front umfassen.



Kunden haben die Wahl zwischen verschiedenen Farbkombinationen für Außen- und Innenausstattung, wobei alle Fahrzeuge serienmäßig über ein Portfolio einzigartiger Merkmale, wie etwa eine grau lackierte untere Karrosserieseite sowie Stoßfänger, Editions-Logos, eine schwarz glänzende Dachhaube mit hinterer Polycarbonatverglasung, vordere Kotflügel mit Lamellen aus Kohlefaser, exklusive Leichtmetallräder und goldfarbene Bremssättel verfügen.



Im Innenraum haben Kunden die Wahl zwischen zwei maßgeschneiderten schwarzen Alcantara-Designs mit Akzenten in Orange oder Grau. Rennsitze aus Kohlefaser mit bestickten Kopfstützen mit 25-Jahre-Le-Mans-Logo und eine 12-Uhr-Markierung am Lenkrad in Akzentfarbe. Eine Widmungstafel sowie Fußmatten machen ebenfalls mit Logos auf die Sonderedition aufmerksam.



Zur weiteren Verbesserung der Motorsportanbindung und für den Einsatz auf der Rennstrecke können eine Titan-Gurtführungsstange und Sechs-Punkt-Gurte aus dem MSO-Defined-Sortiment hinzugefügt werden. Satinierte Belüftungsdüsen aus Karbonfaser, verlängerte Schaltwippen und verlängerte Schwellerverkleidungen mit McLaren-Branding aus der gleichen Serie sind ebenfalls erhältlich, und es können zwei Optionspakete mit optisch ansprechenden, satinierten Karbonfaser-Innenraumkomponenten spezifiziert werden.



Der McLaren 720S Le Mans ist ab sofort für 298.179 Euro erhältlich, die ersten Auslieferungen erfolgen im September. Potenzielle Interessenten sollten sich an den nächstgelegenen McLaren-Händler wenden, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Bestellung aufzugeben. (ampnet/deg)