Der Skoda Scala Spider nimmt wieder Fahrt auf

31 Skoda-Auszubildende haben die Arbeit am siebten Azubi-Car wiederaufgenommen. Mitte März war neben der Produktion bei Autohersteller und den Lehrveranstaltungen an der hauseigenen Akademie auch dieses Projekt vorerst gestoppt worden, um der weiteren Ausbreitung der Covid-19-Pandemie vorzubeugen. Jetzt konnten die Auszubildenden und ihre Lehrer nach rund zweimonatiger Pause in Theorieunterricht und Videokonferenzen zumindest einen Teil der Arbeit an einer Spider-Version des Skoda Scala wiederaufnehmen. Wann die ursprünglich für Juni geplante Präsentation des Fahrzeugs stattfinden wird, ist noch offen.

Seit Herbst 2019 arbeiten die 31 Auszubildende der Skoda-Berufsschule am Stammsitz in Mladá Boleslav an ihrem ganz persönlichen Traumauto. Als Basis der siebten Auflage des Skoda-Azubi-Cars dient ein Scala, der in einen Spider verwandelt wird. Von den ersten Entwürfen über die komplette Konstruktion bis hin zum eigenhändigen Aufbau des Einzelstücks übernehmen die Lehrlinge, darunter fünf Frauen, unter Anleitung ihrer Ausbilder dabei alle Arbeitsschritte selbst. Unterstützt werden sie von Ingenieuren der Marke und erfahrenen Mitarbeitern aus den Bereichen Technische Entwicklung, Design und Produktion. (ampnet/jri)