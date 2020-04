Ford flüstert seinen Autos die Ruhe zu

Im Innenraum von Fahrzeugen wird es immer ruhiger. Die "Flüsterstrategie" von Ford bietet viele kleine Verbesserungen in Bezug auf die Akustik im Fahrzeug, die in der Summe einen großen Unterschied machen. Neben der Isolation durch Rad- und Motoraufhängungen, sowie Türdichtungen und Reifen sinkt das Geräuschniveau. Geräusche werden auch aktiv kompensiert.

Bei der Entwicklung des neuen Kuga untersuchte Ford

geräuscherzeugende Elemente - von der Rad- und Motoraufhängung bis zu

den Türdichtungen -, um Verbesserungsmöglichkeiten zu identifizieren.

Bei der Ausstattungsvariante Vignale wurde überdies durch das

Hinzufügen von Perforationen in der Premium-Lederpolsterung der

Anteil an glatten Flächen verringert, wodurch Geräusche weniger

reflektiert werden. Unter der Karosserie der neuen, dritten Ford

Kuga-Generation befinden sich aerodynamisch abgestimmte

Schallschutzschilde, die das Eindringen von Straßen- und

Windgeräuschen von außen begrenzen.



Die Ford-Ingenieure testeten zwei Jahre lang mehr als 70 verschiedene

Reifen auf verschiedenen Oberflächen unter nassen und trockenen

Bedingungen sowie bei verschiedenen Geschwindigkeiten. Ziel

war es, eine Reifenspezifikation zu finden, die die Abrollgeräusche

auf ein Minimum reduziert und gleichzeitig ein hohes Niveau an

Komfort und Grip sicherstellt. Zudem sind Kanäle hinter den

Außenverkleidungen, die zur Kabelführung dienen, kleiner und

schmaler, um den karosserienahen Luftstrom zu begrenzen.



Das bedarfsweise Fahren ohne Verbrennungsmotor ermöglicht eine

spürbar reduzierte Geräuschkulisse. Das Plug-in-Hybrid-System des Kuga

setzt sich zusammen aus einem 2,5 Liter großen Vierzylinder-Benziner,

der nach dem Atkinson-Zyklus arbeitet, einem Elektromotor sowie einer

Lithium-Ionen-Hochvolt-Batterie mit einer Kapazität von 14,4

Kilowattstunden (kWh). Gemeinsam entwickelt dieses Antriebssystem

eine Leistung von 225 PS (165 kW), die über ein stufenloses

CVT-Automatikgetriebe auf die Straße gebracht wird.



Im vom Fahrer auswählbaren Antriebsmodus "EV Jetzt" wird das Fahrzeug

rein elektrisch und damit lokal emissionsfrei angetrieben, bis der

Akku-Ladezustand nicht mehr für reine Elektrofahrten ausreicht. Der Benzinmotor schaltet sich dann komplett ab, das Fahrzeug wird

allein über die Batterie und den Elektromotor angetrieben, wodurch

bei kontrollierten Tests sehr niedrige Geräuschemissionen von nur 52

dB(A) gemessen wurden - das entspricht dem Geräuschpegel eines

sanften Landregens.



In der Ausstattungsvariante "Vignale" verfügen der Kuga

Plug-in-Hybrid (sowie die Kuga Vignale-Versionen mit dem

2,0-Liter-EcoBlue-Dieselmotor) über eine "Aktive

Geräuschkompensation": Strategisch im Dachhimmel platzierte Mikrofone

erkennen unerwünschte Frequenzen im Innenraum, die mit

gegensätzlichen Schallwellen aus den Lautsprechern des B&O Sound

Systems weitgehend neutralisiert werden.



Ein von Ford realisierter inoffizieller Test ergab, dass die Insassen

des neuen Kuga Plug-in-Hybrid einem bis zu vierfach geringeren

Geräuschpegel ausgesetzt sind als noch ihre Großeltern in einem Ford

Anglia aus dem Jahre 1966. Erhöht man den Schalldruck um rund zehn

Prozent, wird er von den meisten Menschen als doppelt so laut

wahrgenommen. (ampnet/deg)