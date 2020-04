Morgen ginge die New York International Auto Show zuende

Eigentlich würde die New York International Auto Show (NYIAS) am Sonntag die Pforten schließen – Zeit, die Bilanz für die Abschluss-Presseerklärungen zu ziehen. In diesem Jahr erinnert die Messegesellschaft stattdessen an die 120-jährige Geschichte der Ausstellung. Doch das füllt die Lücke bis zum neuen NYIAS-Termin (28. August bis 6. September 2020) nur wenig. Denn nicht einmal der Präsident kann diesen Termin garantieren. Und die Diskussion um die Sinnfälligkeit von Messen oder deren zukünftige Gestaltung tobt in den Marketingabteilungen.

Kutschen ohne Pferde waren auch in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren des 18. Jahrhundert ein Spielzeug für reiche Sonderlinge. Davon gab es aber offenbar genug, um ihnen eine Ausstellung anbieten zu können. Jedenfalls veranstaltete der Automobile Club of America die erste Autoausstellung 1900 im Madison Square Garden, damals noch an der Madison Avenue, zischen der 26. und 37. Straße. Das Budget der Messe betrug 11.000 US-Dollar, 48.000 Besucher kamen für jeweils 50 Cents Eintritt, um die 160 Automobile von 34 Herstellern zu sehen. In den USA lebten damals 76 Millionen Menschen. (ampnet/Sm)