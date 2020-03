Der VDA sagt den Technischen Kongress ab

Der Verband der Automobilindustrie hat heute entschieden, den 22. Technischen Kongress abzusagen. Die Veranstaltung sollte am 25. und 26. März 2020 in Berlin stattfinden. Die Entscheidung sei mit Blick auf die Risiken des Corona-Virus in vielen Ländern und damit verbundenen Reiserestriktionen in vielen Unternehmen gefallen. Zudem habe für den VDA die Gesundheit aller Referenten, Aussteller, Besucher, Medienvertreter und Mitarbeiter höchste Priorität.

Einen Ersatztermin wird es nicht geben. Der nächste Technische Kongress findet im kommenden Jahr statt. (ampnet/jri)