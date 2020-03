Comeback der Marke Tungsram

Die Marke Tungsram gibt ab Ende März ihr Comeback in Deutschland. Nachdem sich der Leuchtmittelhersteller mit Sitz in Ungarn von der Automotive-Sparte des General Electric-Konzerns (GE) gelöst hat, will er seine Produkte wieder unter eigenem Label vermarkten. Die Umstellung von Leuchtmittel mit GE-Logo auf Tungsram wird in Deutschland Ende März diesen Jahres abgeschlossen sein.

Der Firmenname Tungsram war als Marke in Deutschland mehr als 30 Jahre nicht präsent. Dabei ist Tungsram weltweit einer der drei größten Hersteller für Leuchtmittel im Automobilsektor. Seine Produkte werden in über 100 Ländern an Autohersteller, Ersatzteil-Groß- und -Einzelhändler geliefert. Weltweit beschäftigt Tungsram 4000 Mitarbeiter. Hauptproduktionsstandort ist Ungarn, wo an fünf Produktionsstätten Leuchtmittel gefertigt werden. Das Unternehmen produziert heute in Deutschland als Zulieferer Leuchtmittel für Daimler Trucks, Mercedes-Benz und Volkswagen, außerdem Ersatzteile für BMW und Opel. (ampnet/blb)