Marcus Hoffmann geht von Seat zu Peugeot Citroën

Marcus Hoffmann (43) hat die Direktion B2B und Gebrauchtwagen der Peugeot Citroën Deutschland GmbH übernommen. Er folgt auf Dr. Wilfried Völsgen, der eine neue Position innerhalb des Unternehmens übernehmen wird.

Marcus Hoffmann ist studierter Diplom-Betriebswirt. Von 1996 bis 2011 hatte er verschiedene Positionen innerhalb des deutschen Renault-Vertriebs inne. 2011 wechselte er zu Seat Deutschland, wo er zunächst als Director Fleet & Remarketing tätig. Zuletzt war er am Hauptsitz in Barcelona als Head of Fleet & Used Car Strategy für den internationalen Ausbau des Geschäftsbereichs zuständig. In seiner neuen Position verantwortet Marcus Hoffmann das markenübergreifende Geschäft mit Firmenkunden sowie die Gebrauchtwagen-Strategie und -Vermarktung. Er berichtet an Deutschland-Geschäftsführer Rasmus Reuter. (ampnet/jri)