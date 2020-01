Schaulaufen am Comer See beiderseits des Gesetzes

Knapp fünf Monate vor dem Auftakt zum Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 nimmt das Feld der am Comer See zu erwartenden Klassiker Gestalt an. Das Selecting Committee des weltweit exklusivsten und traditionsreichsten Schönheitswettbewerbs für historische Automobile und Motorräder hat die ersten Fahrzeugregistrierungen akzeptiert und gleichzeitig eine weitere Kategorie eingeführt. Zum Wettbewerb für historisch bedeutsame Automobile werden vom 22. bis zum 24. Mai auch Langstrecken-Rennwagen aus den 1960er-, 1970er- und 1980er-Jahren antreten. Die Klasse „From Swinging Sixties to Awesome Eighties: Two Decades of Endurance Racing” lässt die Glanzzeit der 12- und 24-Stunden-Rennen wieder aufleben, in der besonders Aufsehen erregende Prototypen und speziell für Marathon-Wettkämpfe konzipierte Sportwagen den Kampf gegen und rund um die Uhr aufnahmen.

Insgesamt werden sich im norditalienischen Cernobbio rund 50 Raritäten aus allen Epochen der Automobilgeschichte der Expertenjury und dem Publikums stellen, um eine der begehrten Trophäen zu gewinnen. In der Kategorie „Pre War Roadsters“ treten offene Sportwagen aus der Frühzeit des Automobils gegeneinander an. Die Klasse „Cops and Robbers – Fast Cars from Both Sides of the Law“ lenkt den Blick auf Fahrzeuge, deren Geschichte mit spektakulären Verfolgungsjagden im Film oder auch in der Realität verknüpft ist. Außerdem werden in der Kategorie „Hypercars of the 1990s“ erstmals außergewöhnliche Automobile aus der letzten Dekade des vergangenen Jahrhunderts präsentiert. Weitere Wettbewerbsklassen werden noch bekanntgegeben. Die Veranstaltung wird von BMW Classic und dem Grand Hotel Villa d’Este organisiert.



Nach dem Erfolg bei der Premiere im vorigen Jahr laden die Veranstalter alle Teilnehmer am Wettbewerb auch zum Auftakt des Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2020 zu einer gemeinsamen Ausfahrt ein. Die Villa d’Este Prelude Tour führt die nominierten Automobile und ihre Besitzer am Donnerstag, 21. Mai 2020, auf eine Rundfahrt durch die malerische Landschaft im Umkreis von Cernobbio und das Hinterland des Comer Sees. (ampnet/jri)