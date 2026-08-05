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Abt kleidet Cupra ein

aum – 5. August 2026

Bei Cupra ist nun die neue Individualisierung „Custom Cupra by Abt“ für den Leon und den Formentor konfigurier- und bestellbar. Die Fahrzeuge werden direkt im Werk mit allen spezifischen Design- und Aerodynamikelementen ausgestattet. Sämtliche Versionen sind homologiert und können ohne weitere Maßnahmen zugelassen werden. Verfügbar ist die Sonderausstattung für alle VZ-Versionen des Leon und des Formentor.

Zu den serienmäßigen Umfängen zählen exklusive Anbauteile und Designelemente, ein Dachspoiler mit Abt-Logo sowie Cupra-Logos und Schriftzüge in Dark Chrome. Weitere Merkmale sind spezifische Front- und Hecksplitter, Seitenschwellerverkleidungen mit Cupra-Schriftzug und Fußmatten mit Abt-Logo (beim Formentor VZ5 gehören Front- und Hecksplitter bereits zum regulären Serienumfang). Die Modelle erhalten außerdem spezielle Felgen.

Der Aufpreis für das Abt-Paket beträgt gegenüber dem jeweiligen Serienmodell 2355 Euro bzw. 2255 Euro beim VZ5. In den kommenden Wochen wird das Angebot um zwei weitere Varianten auf Basis der „VZ Extreme“-Modelle ergänzt. (aum)

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Cupra bietet für Leon und Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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Cupra bietet für den Formentor ab Werk ein Design- und Aerodynamik-Kit von Abt an.

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Autonews vom 05. August 2026

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