Der Citroën Ami für Rollstuhlfahrer

Citroën erweitert sein Angebot für Mikromobilität um den Ami for All (Eigenschreibweise: ami[for]all). Die speziell entwickelte Version des 45 km/h schnellen Leichtkraftfahrzeugs richtet sich an Menschen mit Einschränkungen der unteren Gliedmaßen, insbesondere Rollstuhlfahrer.

Der Umbau umfasst unter anderem einen auf 90 Grad erweiterten Türöffnungswinkel, ein ausklappbares Transferbrett für den Übergang von Sitz zum Rolltsuhl und eine Halteschlaufe für den erleichterten Ein- und Ausstieg. Gas und Bremse lassen sich über eine Handbedienung steuern, zusätzlich erleichtert ein Lenkraddrehknauf das Rangieren. Für den Rollstuhl stehen zwei Transportmöglichkeiten zur Verfügung: im Innenraum auf dem Beifahrersitz oder – bei Mitfahrt einer zweiten Person – auf einem Heckträger. Die Reichweite des elektrischen Microcars beträgt bis zu 75 Kilometer.



Die besondere Ami-Ausführung entstand im Rahmen eines Programms des Mutterkonzerns Stellantis, das Ideen von Mitarbeitenden fördert. In Frankreich ist das Modell bereits seit 2023 erhältlich. Der Umbausatz ist mit allen Ausstattungsversionen des Ami kompatibel. Die Umrüstung übernimmt der deutsche Spezialist Mobilcenter Zawatzky. Sie kostet rund 5200 Euro. Trotz der Gas- und Bremsbetätigung per Hand bleiben die Fußpedale weiterhin nutzbar, so dass das Fahrzeug auch von Personen (ab 15 Jahren) ohne Einschränkung gefahren werden kann. (aum)