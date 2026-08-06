Benzin billiger, Diesel teurer

Die Kraftstoffpreise entwickeln sich erneut in gegensätzliche Richtungen. Während der Preis für Super E10 im Vergleich zur Vorwoche etwas gesunken ist, stieg der Dieselpreis weiter an. Laut aktueller ADAC-Auswertung kostete ein Liter Super E10 im bundesweiten Mittel gestern 2,128 Euro und damit 1,1 Cent weniger als vor einer Woche. Für einen Liter Diesel mussten Autofahrer hingegen im Schnitt 2,204 Euro bezahlen – das sind 1,4 Cent mehr.

Aus Sicht des ADAC ist der Rückgang des Benzinpreises vor dem Hintergrund des gesunkenen Rohölpreises nachvollziehbar, fällt jedoch deutlich geringer aus als zu erwarten wäre. Schon seit Wochen hält der Automobilclub das Preisniveau für zu hoch. Der Dieselpreis ist zum sechsten Mal in Folge im Rahmen der wöchentlichen Auswertung gestiegen. Bei ihm spielen noch andere Faktoren wie etwa seine größere Bedeutung über den Verkehrssektor hinaus oder auch die hohe Importabhängigkeit eine Rolle.



Der ADAC empfiehlt weiterhin, nach Möglichkeit kurz vor 12 Uhr zu tanken, denn dann sind die Spritpreise nach dem so genannten Österreich-Modell im Tagesverlauf am niedrigsten. Um 12 Uhr steigen sie stark an und fallen danach langsam wieder ab. (aum)