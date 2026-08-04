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Nissan bekommt einen neuen Designchef

aum – 4. August 2026

Matthew Weaver wird zum 1. Oktober Designchef von Nissan. Er folgt auf Alfonso Albaisa, der Ende des Jahres in den Ruhestand geht und bis dahin noch mit seinem Nachfolger zusammenarbeitet.

Matthew Weaver ist seit 25 Jahren bei Nissan. Er war an der Entwicklung des Qashqai und des Juke sowie weiterer wichtiger Modelle in Europa und Japan beteiligt. Darüber hinaus verfügt er über umfassende Führungserfahrung innerhalb der globalen Designorganisation von Nissan, einschließlich der Marke Infiniti, von Kooperationsprojekten sowie Programmen im Bereich leichter Nutzfahrzeuge. Weaver wird direkt an Unternehmenschef Ivan Espinosa berichten. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Matthew Weaver.

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 29. Juli 2026

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