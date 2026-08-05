Caravan-Salon 2026: Carthago und Malibu schließen eine Lücke

Der integrierte C2-Tourer I 146 FF-RB-LE und der Van Malibu Relax 640 LE XR feiern in diesem Jahr bei Carthago Premiere. Beide schließen Lücken, die bislang im Modellprogramm des Premiumherstellers klafften.

Auf dem Mercedes-Benz Sprinter baut Carthago ein neues, 7,3 Meter langes integriertes Wohnmobil auf, das mit seinem Grundriss die Angebotsvielfalt des Hersteller komplettiert. Bislang war die beliebte sogenannte „Face-to-Face“-Sitzgruppe nicht im Portfolio vertreten, das ändert sich nun mit dem I146 FF-RB-LE. Die beiden längs zur Fahrrichtung positionierten Bänke befinden sich direkt hinter den drehbaren Sitzen für Fahrer und Beifahrer, die zusätzlich nahe an den Tisch herangeschoben werden können. Der ist klappbar und lässt sich frei auf seinem Untergestell bewegen, so dass eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit für den Durchgang von vorne nach hinten entsteht. Auf Wunsch lassen sich die beiden Längsbänke zu Sitzen in Fahrtrichtung umbauen, die dann mit einem Gurt gesichert während der Fahrt genutzt werden dürfen.



Weiter hinten schließt die L-förmige Küche an, deren Querriegel an der Waschraumwand anliegt und so den Platz im Eingangsbereich neben der Tür großzügiger gestaltet. Die Küche selbst ist mit einem 133-Liter-Kühlschrank (rechts neben dem Eingang), Spüle mit variabler Abdeckplatte und einem Gaskocher ausgestattet, der sich optional um ein Induktionskochfeld erweitern lässt. Im hinteren Wohnraumbereich sind die beiden Einzel-Längsbetten platziert, der Waschraum findet sich zwischen Küche und Schlafzimmer.



Trotz üppiger Ausstattungsoptionen wie Markise, Sat-Anlage oder verschiedener Zusatzpakete bleibt der C2-Tourer in der „Lightweight“-Version unter der 3,5-Tonnen-Grenze, die, wie der Name es sagt, konsequent auf Leichtbau setzt. Selbst das gewichtige Automatikgetriebe des Sprinters ist hier eine zulässige Option, ohne dass die Zuladung darunter leiden würde, sagt Carthago.



Gewicht spart die Baureihe vor allem durch die geringe Aufbaubreite: Mit 2,12 Meter wird der C2-Tourer nicht nur leichter, sondern lässt sich auch einfacher durch enge Gassen manövrieren. Die Ausstattungslinie „Comfort“ bringt den C2-Tourer dann aber doch in die Gewichtsklasse von 4,2 Tonnen. Die Preise des neuen integrierten Reisemobils wird Carthago bei dessen Publikumspremiere auf dem Caravan-Salon Ende August in Düsseldorf bekannt geben.



Alle Carthago-Reisemobile erhalten für das neue Modelljahr ein neues Außendekor, das Fahrerhaus der Teilintegrierten wird auf Wunsch in Schwarzmetallic statt in Weiß lackiert. Der sieben Zoll große Touchscreen des Bordmanagements kann per App und Smartphone auch von außen bedient werden.



Die zweite Neuheit ist gleichermaßen ein Lückenfüller. Der Van Relax 640 LE XR der Tochtermarke Malibu nutzt den Fiat Ducato Kastenwagen und folgt dem Trend des variablen Schlafzimmers. Die über zwei Meter lange Liegefläche im Heck lässt sich stufenlos an Gurten hängend elektrisch nach oben fahren, so dass ein Laderaum mit 1,45 Meter Höhe entsteht. Wertvolle Ausrüstung kann so diebstahlgesichert und witterungsgeschützt im Innenraum transportiert werden. Über den vorderen Sitzen verzichtet Malibu auf den Einbau eines Staufachs, was einem besseren Raumgefühlt zugutekommen soll.



Im Vergleich zum bisherigen, ebenfalls 6,36 Meter langen Van Relax LE R, der zwei getrennte und klappbare Einzelbetten im Heck hat, ist das Hubbettmodell 3500 Euro teurer und kostet motorisiert mit dem140-PS-Diesel (104 kW) knapp 63.000 Euro. Die höherwertige Küche, die aus den vollausgestatteten Comfort-Modellen der Malibu-Vans stammt, macht den finanziellen Unterschied aus. Zudem heizt im XR eine Dieselheizung den Innenraum, im R arbeitet die Truma-4-Anlage mit Gas. (aum)

