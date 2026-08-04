Subaru geht unter die Mountainbiker

Subaru und der spanische Fahrradhersteller Orbea haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Beide Unternehmen verbindet das Outdoor-Erlebnis. Zum Auftakt der Kooperation unterstützt Subaru das Orbea-Mountainbike-Team beim europäischen Finale der Mountain Bike World Series vom 21. bis 23. August in Les Gets in den französischen Alpen. Zu der Veranstaltung werden mehr als 100.000 Zuschauer erwartet. Subaru präsentiert vor Ort Fahrzeuge der aktuellen Modellpalette und stellt im Vorfeld der Wettbewerbe die Fähigkeiten der Allradmodelle im Rahmen einer Offroad-Experience vor.

Über die Unterstützung beim sportlichen Wettkampf hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, Mountainbikefahren als Aktivität für Abenteuer, Wohlbefinden und Verbundenheit mit der Natur hervorzuheben. Dazu gehören Veranstaltungen, digitales Storytelling und Community-Aktivitäten. Subaru selbst sieht sich mit der zunehmenden Anzahl an Elektromodellen ebenfalls auf dem richtigen Weg und immer stärker mit der Natur verbunden. (aum)



