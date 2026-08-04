Yamaha stärkt ATV-Geschäft und stellt SSV-Produktion ein

Yamaha strukturiert seinen Geschäftsbereich „Outdoor Land Vehicle“ neu. Künftig richtet sich der Fokus allein auf eine komplett erneuerte All-Terrain-Vehicle-Range, die auch stärker auf europäische Bedürfnisse zugeschnitten sein soll. Hier sieht Yamaha – anders als bei seinen SSV-Modellen – weltweit Wachstumschancen. Die Side-by-Side-Sparte hingegen wird nicht mehr in Eigenregie fortgeführt, sondern mit OEM-Partnern für den nordamerikanischen Markt. Yamaha selbst stellt die Produktion in Nordamerika ebenso wie den Vertrieb in Europa ein.

Wörtlich heißt es zu dem Side-by-Side-Aus: „Für den europäischen Markt werden die Modelle Wolverine RMAX, Wolverine 850 X2 und X4 und Viking aufgrund der begrenzten Nachfrage eingestellt. Grund dafür sind eingeschränkte Einsatzmöglichkeiten sowie die wachsenden regulatorischen Anforderungen in Europa. Dies führt dazu, dass diese SSV-Modelle auf dem hart umkämpften europäischen Markt nicht mehr finanziell nachhaltig sind. Yamaha Motor Europe wird sein SSV-Geschäft deshalb bis Ende 2027 einstellen.“ Der Service für Kunden wird natürlich aufrechterhalten. (aum)