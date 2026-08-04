Das Kraftfahrt-Bundesamt wird 75

Das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg wird 75. Das feiert eine der bekanntesten Bundesbehörden am Samstag von 10 bis 16 Uhr mit einem Tag der offenen Tür. Der heutige offizielle Festakt stand unter dem Motto „Mit Verkehrssicherheit punkten“.

Mit der Gründung der Bundesbehörde für den Straßenverkehr im Jahr 1951 wurden die Aufgaben dreier Vorgängerbehörden gebündelt: die 1910 gegründete Sammelstelle über Nachrichten von Kraftfahrzeugführern, die als Vorgänger des Zentralen Fahrzeugregisters gilt, die Sammelstelle der Nachrichten über Führer von Kraftfahrzeugen von 1934, die als Vorgänger des Fahreignungsregisters ihren Anfang nahm, und die Reichsstelle für Typprüfung, die 1937 ihre Arbeit aufgenommen hatte.



Im Jahr der Errichtung des KBA gab es in Deutschland 2,5 Millionen Kraftfahrzeuge. Anfang der 1970er Jahre war der Fahrzeugbestand mit rund 17 Millionen bereits siebenmal größer. Aber auch die Zahl der im Verkehr getöteten Personen war deutlich angestiegen. Bis zum Jahr der Einführung des Punktesystems 1974 stieg diese Zahl auf über 21.000 an. Das Punktesystem und die deutlich verbesserte Sicherheit der Fahrzeuge zeigten dann Wirkung. Die Zahl der Verkehrsopfer sank seither deutlich: Im vergangenen Jahr kamen bei einem Kfz-Bestand von über 61 Millionen in Deutschland 2814 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr ums Leben.



Ein großer Aufgabenschwerpunkt der Flensburger Behörde ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit. Dazu dient auch das Punkteregister, gerne auch als Verkehrssünderkartei bezeichnet. Dazu kommt die Fachkompetenz auf dem Gebiet der Fahrzeugtechnik. Dem KBA gelingt es einerseits, sichere Produkte zu genehmigen, und andererseits, Mängel im Straßenverkehr zu erkennen und sprichwörtlich aus dem Verkehr zu ziehen. Darüber hinaus stehen Millionen Daten über Fahrzeuge und Verkehrsteilnehmer in den Zentralregistern für Auskunftszwecke zur Verfügung. Digitale Services für unterschiedliche Nutzergruppen schaffen einfache Zugänge zu den Dienstleistungen des KBA, und die Erstellung fundierter Statistiken über Kraftfahrzeuge, Kraftfahrer und den Güterverkehr schafft eine wichtige Entscheidungsbasis für Politik, Verwaltung und Wirtschaft.



Die Verkehrssicherheit bleibt ein wichtiger Schwerpunkt des KBA. Dazu gehören die Förderung der Fahrzeugsicherheit sowie eines sicheren Verkehrsverhaltens und die Unterstützung von Forschungsprojekten zu neuen Sicherheitstechnologien. Auch wird die internationale Zusammenarbeit ausgebaut. (aum)

