Der Dodge Charger ist zurück

Der Dodge Charger kommt zurück nach Europa. Importeur KWA bietet das Muscle-Car sowohl als Coupé als auch als Limousine an. Zur Wahl stehen ein 3,0-Liter-Sechszylinder-Biturbo und ein vollelektrischer Antrieb. Alle Motorisierungen sind mit Allradantrieb gekoppelt, wobei beim Verbrenner bis zu 100 Prozent der Kraft auch allein auf die Hinterachse wirken können.

Den Benziner gibt es in zwei Ausführungen: als R/T mit 420 PS (309 kW) und als Scat Pack mit 550 PS (405 kW). Die stärkere Variante beschleunigt den Charger in 3,9 Sekunden von 0 auf 96 km/h (60 mph), die andere in 4,6 Sekunden. Der elektrische Charger Daytona ist ebenfalls in den beiden Versionen R/T und Scat Pack erhältlich, leistet 400 kW (536 PS) beziehungsweise 500 kW (670 PS) und benötigt für den US-Standardsprint 4,2 beziehungsweise 3,3 Sekunden. Beide Varianten basieren auf einer 400-Volt-Architektur mit einer 100,5-kWh-Batterie. Für den Daytona Scat Pack ist optional ein Track Package inklusive Datenrekorder erhältlich.



Leistungsorientierte Funktionen wie Launch Control mit fünf Intensitätsstufen, Power Shot für 40 zusätzliche PS per Knopfdruck beim Beschleunigen sowie Line Lock für kontrollierte Burnouts unterstreichen den Performance-Anspruch des Charger.



Jeder Kunde erhält ein Echtheitszertifikat mit der Unterschrift von Dodge-Chef Matt McAlear, das das Fahrzeug als offizielles Modell des autorisierten europäischen Netzwerks bestätigt. Zusätzlich wird ein exklusives Welcome-Kit überreicht. Käufer eines Daytona profitieren zudem von einem speziellen Angebot für eine Heimladestation inklusive Installation.



Die Preise für den Dodge Charger beginnen bei 66.000 Euro. (aum)