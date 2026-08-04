Mazda im ersten Quartal stabil unterwegs

Mazda hat heute die Finanz- und Absatzzahlen für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres veröffentlicht. Vom 1. April bis zum 30. Juni 2026 verzeichnete das Unternehmen einen weltweiten Absatz von 304.000 Fahrzeugen. Das ist mit einem Plus von einem Prozent in etwa das Niveau des Vorjahreszeitraums. In Europa legte die Marke hingegen spürbar um zwölf Prozent auf 43.000 Fahrzeuge zu. Getragen wurde dieser Anstieg von den starken Verkaufszahlen des neuen Mazda CX-5, dem beliebtesten Modell der Marke in der Region, sowie den Verkäufen des 6e.

In Nordamerika stieg das Absatzvolumen um fünf Prozent auf 154.000 Einheiten. In China, dem größten Markt für Mazda in Asien, wurden wie im Vorjahr 18.000 Einheiten verkauft. Auf dem Heimatmarkt Japan erreichte der Absatz 33.000 Einheiten, was einem Anstieg von drei Prozent entspricht.



Für das erste Quartal des Geschäftsjahres meldete Mazda einen Nettoumsatz von 1.285,7 Milliarden Yen (6,95 Milliarden Euro) und ein Betriebsergebnis von 32,8 Milliarden Yen (177,3 Millionen Euro). Dies entspricht einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 79 Milliarden Yen (426 Millionen Euro). Der Nettogewinn belief sich auf 29,6 Milliarden Yen (160 Millionen Euro), während im Vorjahresquartal ein Verlust ausgewiesen worden war. (aum)



