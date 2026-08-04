Stauprognose: Dichter Reiseverkehr

Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende (7.–9.8.) wieder auf ein sehr hohes Verkehrsaufkommen einstellen. In Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland enden die Sommerferien, während sie in zahlreichen weiteren Bundesländern und vielen europäischen Nachbarstaaten noch andauern. Dadurch überlagern sich Hin- und Rückreiseverkehr. Staus auf den wichtigsten Fernstraßen sind daher nach Einschätzung des ADAC nahezu unvermeidlich.

Besonders dicht wird der Verkehr am Freitagnachmittag und -abend auf den Strecken in Richtung Süden, Alpen sowie Nord- und Ostsee. Der Rückreiseverkehr erreicht seinen Höhepunkt am Sonntagnachmittag und -abend, vor allem aus dem Süden, von den Küsten und aus den Nachbarländern. Bei schönem Wetter sorgen zudem zahlreiche Tagesausflügler in Richtung Alpen, Mittelgebirge, Küsten und Seen sowie viele Sommerfeste und Großveranstaltungen – darunter der Hamburger Sommerdom – für zusätzliche Belastungen. Hinzu kommen rund 1000 Autobahnbaustellen, die den Verkehrsfluss weiter erschweren.



Die staureichsten Abschnitte dürften folgende sein:



- A 1 zwischen Lübeck, Hamburg, Bremen, Dortmund und Köln

- A 2 Dortmund – Hannover – Magdeburg

- A 3 Oberhausen – Köln – Frankfurt – Würzburg – Nürnberg – Passau

- A 5 Kassel – Frankfurt sowie Heidelberg – Karlsruhe – Basel

- A 6 Mannheim – Heilbronn

- A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

- A 8 Karlsruhe – Stuttgart – München – Salzburg

- A 9 Halle/Leipzig – Nürnberg – München

- A 10 Berliner Ring

- A 11, A12 und A13 vom Berliner Ring in Richtung Polen und Dresden

- A 17 Dresden – Prag

- A 20 Lübeck – Rostock

- A 81 Singen – Stuttgart

- A 95 München – Garmisch-Partenkirchen

- A 96 Lindau – München

- A 99 Autobahnring München



Auch auf den wichtigsten Reiserouten in Österreich, der Schweiz und Italien ist die Staugefahr ebenfalls hoch. In Österreich sind besonders die West-Autobahn (A 1), die Tauern-Autobahn (A 10), die Inntal-Autobahn (A12) und die Brenner-Autobahn (A 13) sowie die Fernpassroute (B 179) betroffen. Auf der A 13 sorgen die Sanierungsarbeiten an der Luegbrücke weiterhin für Behinderungen. In der Schweiz sind vor allem die Gotthard-Route (A 2) und die San-Bernardino-Route (A 13) sowie die Autobahnen 1 und 3 stark belastet. In Italien bleiben die Brennerroute (A 22) und die Verbindung Mailand – Genua (A 9/A 7) staugefährdet.



Um den Ausweichverkehr durch Ortschaften zu verhindern, gelten bei Stau auf mehreren Strecken Abfahrtssperren. In Deutschland betrifft dies unter anderem die A 7 im Landkreis Ostallgäu, die A 8 in den Landkreisen Rosenheim, Berchtesgadener Land und Miesbach, die A 93 Inntalautobahn sowie die B 2 und B 23 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Auch in Österreich sind an Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen zahlreiche Ausweichstrecken in Tirol für den Durchgangsverkehr gesperrt.



Für Lkw über 7,5 Tonnen gelten bis zum 31. August auf vielen Autobahnen und ausgewählten Bundesstraßen zusätzliche Ferienfahrverbote an Samstagen von 7 bis 20 Uhr. Bei der Einreise nach Deutschland kann es aufgrund der Grenzkontrollen ebenfalls zu Wartezeiten kommen. (aum)



