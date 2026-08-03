Diesel wird fast 28 Cent teurer

Die Kraftstoffpreise sind im Juli drastisch gestiegen. Das betrifft vor allem Diesel. Wie der ADAC meldet, kostete ein Liter Diesel am 5. Juli im bundesweiten Tagesmittel 1,946 Euro, am 31. Juli waren im Schnitt 2,225 Euro zu bezahlen und damit 27,9 Cent mehr. Der Preis für Super E10 hat sich im Vergleich zu den ersten Tagen des Monats ebenfalls stark erhöht: Am 1. Juli, dem günstigsten Tag des Monats, lag der Preis bei 2,016 Euro. Am 23. Juli, dem teuersten Tag, kostete der Liter Super E10 mit 2,168 Euro immerhin 15,2 Cent mehr.

Im Monatsmittel musste man für einen Liter Super E10 2,099 Euro bezahlen. Damit lag der Preis nur noch einen Cent unter dem monatlichen Allzeithoch vom April 2026 mit 2,109 Euro. Für Diesel waren im Juli im Schnitt 2,097 Euro fällig und damit aber noch ein gutes Stück weniger als im Rekordmonat April, als ein Liter 2,263 Euro kostete.



Der ADAC kritisiert den Preisanstieg in den vergangenen Wochen deutlich. Zwar sei der Rohölpreis zum 23. Juli kurzzeitig wieder auf über 100 US-Dollar je Barrel gestiegen, doch sei er zum Monatsende wieder deutlich auf unter 90 US-Dollar gesunken. Die Spritpreise hätten aber nicht entsprechend nachgegeben und seien sogar weiter gestiegen. Diese Entwicklung muss aus Sicht des ADAC vom Bundeskartellamt mit einer kritischen Überprüfung insbesondere der Raffinerie- und Großhandelspreise untersucht werden. (aum)

