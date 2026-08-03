Eine Hommage an den Miura

Mit einer auf 99 Fahrzeuge limitierten Sonderserie des Revuelto feiert Lamborghini den 60. Geburtstag des legendären Miura. Er gilt als der erste Supersportwagen der Welt. In seiner leistungsstärksten Ausführung mobilisierte er 385 PS und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von über 290 km/h. Damit setzte er damals Maßstäbe. Dazu kommt die ikonische Karosserie von Bertone-Designer Marcello Gandini.

Der Lamborghini Revuelto Miura 60° Homage greift charakteristische Designelemente des Miura auf und interpretiert sie neu. So ist das Sondermodell in neun Außenfarben erhältlich, die von den historischen Farbtönen inspiriert sind. Die unteren Karosserieteile sind, ganz wie beim Miura, in einer Kontrastfarbe gehalten. Kunden können zwischen Oro Elios (Gold) und Grigio Nimbus (Grau) mit jeweils unterschiedlichen Rädern wählen. Abgerundet wird das Außendesign durch das spezielle „Miura 60“-Logo, das über dem „Revuelto“-Schriftzug auf der Seite in der Nähe des hinteren Radkastens positioniert ist, sowie durch ein glänzend schwarzes Lamborghini-Hecklogo, das an eines der markanten Designmerkmale des ursprünglichen Miura erinnert. Passend zu diesem Farbschema verfügt der Revuelto Miura 60° Homage über glänzend schwarze Bremssättel und mattschwarze Auspuffrohre.



Der Innenraum greift mehrere charakteristische Elemente des Miura-Cockpits auf. Die Sitze sind mit dem Leder Classica Trim bezogen und interpretieren das charakteristische „Cannelloni“-Muster des historischen Modells neu. Die Lederpolsterung erstreckt sich über den Mitteltunnel, die Türverkleidungen und die hintere Trennwand zwischen Fahrgastraum und Motorraum. Auf der hinteren Trennwand zwischen den beiden Sitzen befindet sich die spezielle „Miura 60“-Stickerei. Jeder Revuelto Miura 60° Homage ist durch eine spezielle Carbon-Plakette auf der Fahrerseite des Innenraums gekennzeichnet, die die Aufschrift „Miura 60° – Serie Speciale 1 di 99“ trägt.



Für Besitzer eines historischen Miura bietet Lamborghini zudem eine besonders exklusive Option: Über das Ad-Personam-Programm lassen sich die ursprünglichen Farb- und Ausstattungskombinationen des Fahrzeugs aus der eigenen Sammlung originalgetreu auf den Revuelto Miura 60° Homage übertragen.



Der Lamborghini Revuelto ist ein Hybrid mit V12-Saugmotor und einer Systemleistung von 1015 PS (747 kW) sowie einem maximalen Drehmoment von 807 Newtonmetern. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 2,5 Sekunden, und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei über 350 km/h.



Bereits vor zehn Jahren hatte Lamborghini das Jubiläum des Miura gefeiert. Damals gab es eine auf 50 Stück limitierte Sonderedition des Aventador. (aum)



