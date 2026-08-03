Generationswechsel bei Fendt-Caravan

Jens Lüpkes ist neuer zweiter Geschäftsführer bei Fendt-Caravan. Er folgt auf Hans Frindte, der in den Ruhestand geht.

Jens Lüpkes übernimmt im Zuge des Generationswechsels im Wesentlichen die bisherigen Verantwortungsbereiche von Hans Frindte und zeichnet künftig insbesondere für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Aftersales verantwortlich.



Andreas Dirr wird seine Funktion als weiterer Geschäftsführer unverändert fortführen und darüber hinaus zusätzliche interne Verantwortungsbereiche übernehmen. (aum)