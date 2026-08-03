Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Unsere Technik führt einen täglichen Kampf gegen Bots. Inzwischen sind mehr als 200 identifiziert, deren Anfragen zwar abgearbeitet, aber nicht mehr in unserer Statistik geführt werden. Und in der Tat nähert sich die Zahl der wöchentlichen Anfragen wieder dem Niveau, das wir gewohnt waren und als realistisch einschätzen. Aber noch behalten wir sie lieber für uns.

Unter diesen Umständen sprechen wir diese Woche nicht über Zahlen, aber über die Reihenfolge: Die Top Ten beim Automedienportal:

1. Praxistest: Im Dacia Bigster 4x4 auf großer Tour

2. Achterbahn für den Alltag: Opel Corsa auf Spaß-Kurs

3. Im Rückspiegel: Verwandlungskünstler Mercedes-Benz SL

4. Praxistest Citroën C5 Aircross Hybrid: Komfortabler Familienfreund

5. Praxistest Leapmotor B05: Sparsam und kompakt ohne viel Lametta

6. Fahrbericht Mash Fifty: Zurück in die Jugend

7. Fahrbericht Volvo EX60: Zwischen Thors Hammer und Odins Raben

8. Der schnellste Vierzylinder-Sportwagen der Welt

9. Caravan-Salon 2026: Die Trends

10. Dacia bringt bis 2030 vier Elektromodel

Das Foto der Woche zeigt den Volvo EX60, beim Video der Woche handelt es sich um Footage vom Leapmotor B10, Sondermodell „Dynamic“. (aum)